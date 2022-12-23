ЕС окончательно утвердил потолок цен на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Евросоюз утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро/Мвт-ч. Об этом сообщили в Совете ЕС 22 декабря, пишет УНН.
Цитата
"Совет ЕС официально принимает временный механизм для ограничения завышенных цен на газ", - говорится в сообщении.
Детали
Официально принятый Советом ЕС регламент, как сообщается, устанавливает механизм коррекции рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен. Регламент направлен на ограничение случаев завышения цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков.
Механизм коррекции рынка будет автоматически активирован, если произойдет следующее:
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- Цена на месяц вперед на нидерландском газовом хабе TTF превышает 180 евро/МВ-тч в течение трех рабочих дней;
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- Цена на TTF на месяц вперед на 35 евро выше, чем цена на СПГ на мировых рынках за те же три рабочих дня.
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Министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по регламенту Совета ЕС 19 декабря 2022 года.
Реглямент был принят 22 декабря в письменной форме. Теперь он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу 1 февраля 2023 года. Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года. Регламент будет действовать в течение одного года.
Дополнение
В кремле пригрозили "соответствующим решением" из-за установления потолка цен на газ.