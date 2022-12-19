В кремле пригрозили "соответствующим решением" из-за установки потолка цен на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В рф уже отреагировали на сообщения, что в ЕС согласовали потолок цен на газ и пригрозили "соответствующим решением". Об этом сказал спикер президента рф дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Попытки установить потолок цен на газ неприемлемы, будет соответствующее решение, как с указом по нефти", - заявил песков.
Напомним
Министры энергетики стран Европейского союза в понедельник, 19 декабря, согласовали потолок цен на газ на уровне 180 евро/МВт.
Добавим
Reuters накануне сообщало, что страны ЕС рассматривали предложение установить потолок цен на газ на более низком уровне, чем предлагалось ранее, до того, как министры энергетики стран ЕС должны были встретиться в понедельник, 19 декабря, чтобы попытаться одобрить это мероприятие.
Сообщается, что компромиссное предложение председательствующей в ЕС Чехии предлагает установить триггером для запуска механизма потолка цен, если цены по контракту на ближайший месяц на нидерландском газовом хабе TTF будут превышать 188 евро за мегаватт-час в течение трех дней.
Несмотря на месяцы переговоров и две экстренные министерские встречи по предложению ЕС по потолку цен на газ, страны не могли прийти к согласию по этому поводу.