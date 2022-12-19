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У кремлі пригрозили "відповідним рішенням" через встановлення стелі цін на газ

У кремлі пригрозили "відповідним рішенням" через встановлення стелі цін на газ

Київ • УНН

 • 659153 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У рф уже відреагували на повідомлення, що в ЄС погодили стелю цін на газ і пригрозили "відповідним рішенням". Про це сказав речник президента рф дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Спроби встановити стелю цін на газ неприйнятні, буде відповідне рішення, як із указом щодо нафти", - заявив пєсков.

Нагадаємо

Міністри енергетики країн Європейського союзу у понеділок, 19 грудня, погодили стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт.

Додамо

Reuters напередодні повідомляло, що країни ЄС розглядали пропозицію встановити стелю цін на газ на нижчому рівні, ніж пропонувалося раніше, до того, як міністри енергетики країн ЄС мали зустрітися в понеділок, 19 грудня, щоб спробувати схвалити цей захід.

Повідомляється, що компромісна пропозиція Чехії, яка головує в ЄС, пропонує встановити тригером для запуску механізму стелі цін, якщо ціни за контрактом на найближчий місяць на нідерландському газовому хабі TTF перевищуватимуть 188 євро за мегават-годину протягом трьох днів.

Незважаючи на місяці переговорів і дві екстрені міністерські зустрічі на пропозицію ЄС щодо стелі цін на газ, країни не могли дійти згоди з цього приводу.

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