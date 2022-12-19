У кремлі пригрозили "відповідним рішенням" через встановлення стелі цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У рф уже відреагували на повідомлення, що в ЄС погодили стелю цін на газ і пригрозили "відповідним рішенням". Про це сказав речник президента рф дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Спроби встановити стелю цін на газ неприйнятні, буде відповідне рішення, як із указом щодо нафти", - заявив пєсков.
Нагадаємо
Міністри енергетики країн Європейського союзу у понеділок, 19 грудня, погодили стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт.
Додамо
Reuters напередодні повідомляло, що країни ЄС розглядали пропозицію встановити стелю цін на газ на нижчому рівні, ніж пропонувалося раніше, до того, як міністри енергетики країн ЄС мали зустрітися в понеділок, 19 грудня, щоб спробувати схвалити цей захід.
Повідомляється, що компромісна пропозиція Чехії, яка головує в ЄС, пропонує встановити тригером для запуску механізму стелі цін, якщо ціни за контрактом на найближчий місяць на нідерландському газовому хабі TTF перевищуватимуть 188 євро за мегават-годину протягом трьох днів.
Незважаючи на місяці переговорів і дві екстрені міністерські зустрічі на пропозицію ЄС щодо стелі цін на газ, країни не могли дійти згоди з цього приводу.