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В ЄС домовилися про стелю цін на газ – Reuters

В ЄС домовилися про стелю цін на газ – Reuters

Київ • УНН

 • 547583 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністри енергетики країн Європейського союзу у понеділок, 19 грудня, погодили стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що Чехія запропонувала новий компроміс, згідно з яким обмеження буде введено, якщо ціни на біржі TTF перевищать 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів, що набагато нижче ніж 275 євро за МВт-годину, спочатку запропонований Європейською комісією в минулому місяці.

Водночас 12 країн, включаючи Бельгію, Польщу та Грецію, вимагали обмеження нижче 200 євро/МВт-год., щоб впоратися з високими цінами на газ, та спровокували рекордно високу інфляцію цього року.

Але Німеччина, Нідерланди та Австрія побоюються, що обмеження можуть підірвати європейські енергетичні ринки та відвернути такі необхідні газові поставки від ЄС. Вони домагалися більш жорстких умов, таких як автоматичне зупинення дії обмеження, якщо це призведе до непередбачених негативних наслідків.

Після спрацювання обмеження ЄС допоможе запобігти проведенню угод за контрактами TTF від першого місяця до наступного року за ціною на понад 35 євро/МВтгод вище за контрольний рівень, що включає оцінки цін на зріджений природний газ (ЗПГ).

Додамо

Reuters напередодні повідомляло, що країни ЄС розглядали пропозицію встановити стелю цін на газ на нижчому рівні, ніж пропонувалося раніше, до того, як міністри енергетики країн ЄС мали зустрітися в понеділок, 19 грудня, щоб спробувати схвалити цей захід.

Повідомляється, що компромісна пропозиція Чехії, яка головує в ЄС, пропонує встановити тригером для запуску механізму стелі цін, якщо ціни за контрактом на найближчий місяць на нідерландському газовому хабі TTF перевищуватимуть 188 євро за мегават-годину протягом трьох днів.

Незважаючи на місяці переговорів і дві екстрені міністерські зустрічі на пропозицію ЄС щодо стелі цін на газ, країни не могли дійти згоди з цього приводу.

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