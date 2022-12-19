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В ЕС договорились о потолке цен на газ – Reuters

В ЕС договорились о потолке цен на газ – Reuters

Киев • УНН

 • 547578 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министры энергетики стран Европейского союза в понедельник, 19 декабря согласовали потолок цен на газ на уровне 180 евро/МВт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что Чехия предложила новый компромисс, согласно которому ограничение будет введено, если цены на бирже TTF превысят 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней, что намного ниже, чем 275 евро за МВтч, первоначально предложенный Европейской комиссией в прошлом месяце.

В то же время 12 стран, включая Бельгию, Польшу и Грецию, потребовали ограничения ниже 200 евро/МВтч, чтобы справиться с высокими ценами на газ, и спровоцировали рекордно высокую инфляцию в этом году.

Но Германия, Нидерланды и Австрия опасаются, что ограничения могут подорвать европейские энергетические рынки и отвлечь столь необходимые газовые поставки от ЕС. Они добивались более жестких условий, таких как автоматическая приостановка действия ограничения, если это приведет к непредвиденным негативным последствиям.

После срабатывания ограничение ЕС предотвратит проведение сделок по контрактам TTF от первого месяца до следующего года по цене более чем на 35 евро/МВтч выше контрольного уровня, включающего оценки цен на сжиженный природный газ (СПГ).

Добавим

Reuters накануне сообщало, что страны ЕС рассматривали предложение установить потолок цен на газ на более низком уровне, чем предлагалось ранее, до того, как министры энергетики стран ЕС должны были встретиться в понедельник, 19 декабря, чтобы попытаться одобрить эту меру.

Сообщается, что компромиссное предложение Чехии, председательствующей в ЕС, предлагает установить триггером для запуска механизма потолка цен, если цены по контракту на ближайший месяц на нидерландском газовом хабе TTF будут превышать 188 евро за мегаватт-час в течение трех дней.

Несмотря на месяцы переговоров и две экстренные министерские встречи по предложению ЕС о потолке цен на газ, страны не могли прийти к соглашению по этому поводу.

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