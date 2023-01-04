"Будут реальные проблемы с выполнением бюджета": экономист дал прогноз, что будет с экономикой россии в 2023 году

Детали

"Если брать контракты на нефть Urals, то спотовая цена составляет 53 доллара за баррель. То есть получается, что потолок, который установили, выше реальной цены. Поэтому пока на экономику россии это никак не влияет. Однако, когда ввели потолок, было четко сказано, что через два месяца он будет пересматриваться. Я прогнозирую, что в феврале его уменьшат. Если цена будет такая же, как сейчас – 53 доллара, то потолок будет 50 долларов", – отметил экономист.

Эксперт отметил, что потолок цены установлен только для нефти, которую россия продает другим странам морским путем. На трубопроводную эти ограничения не действуют. Однако, по трубам рф может продавать нефть только в ЕС или Китай. Большинство танкеров загружают российскую нефть в Новороссийске, для чего им необходимо пройти через проливы Босфор и Дарданеллы, которые контролируются Турцией и которая заявила о запрете пропуска с 1 декабря для незастрахованных танкеров. Из-за чего россия вынуждена будет пойти на условия стран, куда поставляет нефть, и продавать не выше установленного потолка.

"Если цена вырастет выше потолка или потолок опустится, то уже тогда начнутся проблемы, но не критические. Если не ошибаюсь, то себестоимость их нефти на уровне 30 долларов. То есть, это чтобы уложиться в ноль", – рассказал Ус.

Хотя эксперт предполагает, что не существенно, но все же и себестоимость российской нефти будет расти. В первую очередь, из-за технологических санкций. Ведь чтобы доставить нефть в порт и загрузить, нужны определенные технологии, в которых россия сейчас ограничена. Необходимо искать серые схемы по поставке оборудования, что приведет к его удорожанию.

Цитата

"Важно еще уточнить, что в бюджете на год россия заложила стоимость нефти в 70 долларов. Если они сейчас продают ниже потолка, а я прогнозирую, что и она будет ниже, то это будет уже недобор средств, которые они запланировали в свой бюджет. В результате, у них не будет достаточно средств для выполнения бюджета. А привлечь эти средства будет проблематично. Основные кредиторы их не дадут россии, а в Индии свои проблемы, поэтому вряд ли для них приоритетом будет спасение россии. Если не в первой, то во второй половине этого года у них будут реальные проблемы с выполнением своего бюджета, поскольку основной источник не будет давать столько, сколько они рассчитывают. Наступит тот момент, когда бюджетники просто перестанут своевременно получать зарплату", – считает эксперт.

Добавим

Что касается потолка цены на газ, то экономист отметил, что даже и без его установления россия постепенно может перестать зарабатывать на “голубом топливе”.

"ЕС начал диверсифицировать источники поставок газа и это важно. россия привыкла, что от неё все зависят. Но сейчас получается, что уже не играет, как раньше им казалось, монопольной роли на рынке ЕС. И если Европа и дальше будет уменьшать влияние россии за счет других стран, то может так сложиться, что рф не сможет зарабатывать на рынке ЕС. Это существенно повлияет на их экономику, ведь в значительной степени она строится на продаже нефти и газа", – рассказал Ус.

Экономист напомнил, что в конце 80-х увеличилась добыча нефти в Саудовской Аравии, что привело к обвалу цен и распаду СССР.

"Во-первых, в значительной степени они строили экономику на продаже нефти и газа. Во-вторых, СССР был значительным импортером зерна. А так как сократились доходы от энергоносителей, возникла угроза голода. Это стало одной из причин, почему для Советского Союза лучшим решением было исчезнуть с мировой карты. Есть вероятность, что россию будет ждать то же самое. Уменьшение зависимости от российских энергоносителей, санкции и введение потолка цен приведут к тому, что у них элементарно не будет денег. Кроме того, россия, в отличие от Советского Союза, ведет войну. По данным Forbes, они уже потратили 82 млрд долларов за три квартала прошлого года. Поэтому удар будет очень существенный, хоть и не сразу заметен. Мы уже видим, как они тратят свои сбережения из Фонда национального благосостояния. В октябре появилась информация, что они взяли оттуда 1 трлн рублей. Думаю, что сейчас там меньше, чем 10 трлн и есть вероятность, что в этом году это Фонд просто исчезнет", – спрогнозировал эксперт.

Напомним

23 декабря Евросоюз утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро/МВт-ч.

5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на экспорт российской нефти морем, а также потолок цены на российскую нефть, перевозимую морем, в 60 долларов за баррель. Он был согласован странами ЕС, "Большой семерки" и Австралией.