Атомна енергетика та алмази: економіст розповів, що може включати 10-й пакет санкцій проти рф

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«Головна ідея санкцій – щоб в росії було менше можливостей мати кошти. Це стосується і продажу певних товарів, і можливості ведення бізнесу в росії. Є інформація, що грошей, які вивели з росії в 3-му кварталі 2022 року, було в 26 разів більше, ніж в 3-му кварталі 2021 року. Це значною мірою впливає на податкову базу російської федерації. Виводяться гроші, з яких сплачувалися податки, а отже бюджет їх недоотримує. Концепція Заходу – дати зрозуміти всім, що в росії немає майбутнього, поки вона не зупинить агресії, що буде все менше грошей. Це не та країна, яка буде економити на своїх військах та пропаганді. А ось на чому економитиме – так це, наприклад, на медицині. Уже є розрахунки, що в районних лікарнях рф витрати на ліки скоротилися на 32%. Це дрібниці, які поступово накопичуються», – розповів Ус.

Економіст зазначив, що в наступному пакеті санкцій може бути розширене коло фізичних та юридичних осіб. Адже ще є банки, проти яких можна застосувати санкції. Окрім того, активно йдуть дискусії щодо того, що досі багато росіян-прихильників путіна можуть спокійно їздити до Європи.

«Ще зараз обговорюють атомну енергетику, про запровадження санкцій в цій галузі. Це буде додатковий тиск на рф, щоб вони демілітаризували Запорізьку АЕС. Тому що для країн, які далеко від України, яким перебіг війни можливо не так цікавий, постійно кажуть про загрозу Запорізької АЕС, адже вона найбільша в Європі. Це бачать і розробники санкцій, їх концепція – надавити на росію саме через атомну галузь», – вважає економіст.

Досі не підпадає під санкції російська алмазовидобувна галузь. Експерт зазначає, що згідно з інформацією по експорту росії в 2021 році, на першому місці були вуглеводні (нафта, газ та похідні від них продукти), а на другому – коштовні метали та алмази.

«Але якщо по атомній енергетиці є загроза, що Угорщина може бути проти, то по алмазах – Бельгія. Тому що Антверпен – це один із центрів торгівлі діамантами. Проте, хочеться сподіватися, що вони не будуть такі активні, адже росія – не єдиний постачальник. А от для росії діаманти відіграють якраз дуже важливу роль. Це друга стаття експорту, і для них буде болісним включення алмазів в 10-й пакет санкцій», – зазначив Ус.

Економіст також припустив ймовірне включення до санкцій й інших країн, які допомагають росії в збройній агресії проти України. Виникає враження, що Захід намагається побудувати нову так звану “вісь зла”, як це було під час Другої світової війни у вигляді Берлін-Рим-Токіо. Тільки нова “вісь” виглядає наступним чином: Москва-Мінськ-Тегеран-Пхеньян.

«Чому це робиться? Бо як тільки говориться про таку “вісь”, то її супротивники одразу стають на одну сторону. Тобто, коли ми кажемо, що до Москви приєднується Тегеран, це означає, що до антиросійської коаліції приєднуються Саудівська Аравія та Ізраїль. Коли ми кажемо про Пхеньян – тут Японія та Південна Корея. І скоріше за все, 10-й пакет санкцій ще більше дасть зрозуміти світу, що проблема є не лише в росії, а й у співробітництві рф з Іраном та Північною Кореєю», – розповів експерт.

Окрім того, активно обговорюються санкції проти білорусі, яка в певній мірі, хоч і не прямо, залучена до війни проти України. Економіст вважає, що розробники санкційної політики детально вивчають, на чому ще білорусь може заробляти, та перерізати ці джерела доходу. Окрім того, можуть бути накладені санкції на країни, які допомагають білорусі обходити вже впроваджені обмеження.

«Тобто, якщо буде встановлено, що, наприклад, білорусь через третю країну продає будівельні матеріали, то, можливо, проти тієї країни, яка дозволяє це робити, можуть бути накладені обмеження. Таким чином зменшується мотивація інших країн давати можливість торгувати білоруськими товарами», – вважає Ус.

Нагадаємо

Європейський Союз має намір запровадити 10-й пакет санкцій проти росії у річницю повномасштабного вторгнення.

Також Європейська комісія надасть пропозиції щодо санкцій проти білорусі цього тижня.

Економіст дав прогноз, що буде з економікою росії у 2023 році.