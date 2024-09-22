"АТЕШ" раскрыл местоположение базы снабжения ВС рф в оккупированном Симферополе

Разведывательная группа "АТЕШ" выявила местоположение базы снабжения Черноморского флота рф в Крыму, на которой хранятся продовольственные запасы для войск на полуострове и группировки "Днепр". Об этом заявили в подпольном движении "АТЕШ", передает УНН.

Наш агент провел разведку базу логистики Черноморского флота в Крыму. На данной базе находится склады с продовольствием, которые снабжают воинские части на полуострове, а также подразделения группировки войск Днепр. На территории базы ежедневно находится огромное количество машин, которые стоят в очереди за довольствием - рассказали "АТЕШ".

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