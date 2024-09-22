"АТЕШ" знайшов базу постачання ЗС рф в окупованому Сімферополі
Київ • УНН
Підпільний рух «АТЕШ» виявив місце розташування бази постачання Чорноморського флоту РФ у Криму. На базі зберігаються продовольчі запаси для військ на півострові та угруповання «Дніпро».
Розвідувальна група «АТЕШ» виявила місце розташування бази постачання Чорноморського флоту РФ у Криму, на якій зберігаються продовольчі запаси для військ на півострові та угруповання «Дніпро». Про це заявили в підпільному русі «АТЕШ», передає УНН.
Наш агент провів розвідку базу логістики Чорноморського флоту в Криму. На цій базі розташовані склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи угруповання військ Дніпро. На території бази щодня перебуває величезна кількість машин, які стоять у черзі за забезпеченням
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