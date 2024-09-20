В Донецкой области партизаны обнаружили новый склад боеприпасов россиян - «АТЕШ»

В Донецкой области партизаны обнаружили новый полевой российский склад боеприпасов, где хранят снаряды перед отправкой на фронт. Об этом заявили в подпольном движении «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Наш агент из числа военнослужащих 36 омсбр доложил нам информацию о месте расположения нового полевого артиллерийского склада вблизи населенного пункта Берестовое Донецкой области - говорится в заметке «АТЕШ».

Партизаны выяснили, что за несколько дней россияне свезли туда несколько грузовиков боеприпасов для дальнейшей отправки на фронт.

Также в «АТЕШ» указали координаты склада россиян: 47.575882, 38.310768

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