В Донецкой области партизаны обнаружили новый склад боеприпасов россиян - «АТЕШ»
Киев • УНН
В Донецкой области партизаны нашли новый полевой склад российских боеприпасов возле Берестового. Движение «АТЕШ» сообщило координаты склада, куда россияне свезли несколько грузовиков снарядов для фронта.
В Донецкой области партизаны обнаружили новый полевой российский склад боеприпасов, где хранят снаряды перед отправкой на фронт. Об этом заявили в подпольном движении «АТЕШ», передает УНН.
Детали
Наш агент из числа военнослужащих 36 омсбр доложил нам информацию о месте расположения нового полевого артиллерийского склада вблизи населенного пункта Берестовое Донецкой области
Партизаны выяснили, что за несколько дней россияне свезли туда несколько грузовиков боеприпасов для дальнейшей отправки на фронт.
Также в «АТЕШ» указали координаты склада россиян: 47.575882, 38.310768
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