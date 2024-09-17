На спутниковых фото четко видно, что в результате украинских ударов по складам боеприпасов рф под Мариуполем произошел масштабный пожар. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Радио Свобода».

Детали

Российская служба Радио Свобода обнародовала снимки, на которых видны последствия пожаров и детонации боеприпасов в трех разных местах в окрестностях Мариуполя. Некоторые удары, как следует из фото и свидетельств очевидцев, были еще 13 сентября, другие - ночью 16 сентября.

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Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал фото с мест взрыва. По его словам, на фото уничтожены склады в с. Глубокое Мариупольского района

Напомним,

В ВМС ВСУ заявили, что на днях нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов поблизости и уничтожили «тонны боеприпасов».