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Знищено тони боєприпасів: з'явились фото наслідків удару ЗСУ по складах рф поблизу окупованого Маріуполя

Знищено тони боєприпасів: з'явились фото наслідків удару ЗСУ по складах рф поблизу окупованого Маріуполя

Київ • УНН

 • 29798 перегляди

Супутникові знімки показують масштабні пожежі на складах боєприпасів РФ під Маріуполем після ударів ЗСУ. Радник мера Маріуполя оприлюднив фото знищених складів у селі Глибоке.

На супутникових фото чітко видно, що внаслідок українських ударів по складах боєприпасів рф під Маріуполем сталась масштабна пожежа. Про це пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Деталі 

Російська служба Радіо Свобода оприлюднила знімки, на яких видно наслідки пожеж і детонації боєприпасів у трьох різних місцях на околицях Маріуполя. Деякі удари, як випливає з фото і свідчень очевидців, були ще 13 вересня, інші – уночі 16 вересня.

Доповнення

Окрім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив фото з місць вибуху. За його словами, на фото знищені склади в с. Глибоке Маріупольського району 

Нагадаємо

У ВМС ЗСУ заявили, що днями завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу та знищили "тони боєприпасів".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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