ЗСУ знищили російські склади боєприпасів поблизу окупованого Маріуполя
Київ • УНН
Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.
Днями Сили оборони знищили ворожі сховища з боєприпасами поблизу окупованого росіянами Маріуполя. Про це заявили у ВМС ЗСУ, передає УНН.
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Днями підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України
У відомстві наголошують, що ВМС ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі.
Нагадаємо
Сили спецоперацій ЗСУ завдали удару по російській логістиці на Курщині, використовуючи дрони та артилерію. Знищено 7 одиниць техніки, з яких 5 були понтонними автомобілями.