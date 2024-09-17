ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов вблизи оккупированного Мариуполя
Киев • УНН
Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя.
На днях Силы обороны уничтожили вражеские хранилища с боеприпасами вблизи оккупированного россиянами Мариуполя. Об этом заявили в ВМС ВСУ, передает УНН.
Детали
На днях подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя. По подтвержденным данным, в результате удара были уничтожены как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины
В ведомстве отмечают, что ВМС ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе.
Напомним,
Силы спецопераций ВСУ нанесли удар по российской логистике в Курской области, используя дроны и артиллерию. Уничтожено 7 единиц техники, из которых 5 были понтонными автомобилями.