На Донеччині партизани виявили новий склад боєприпасів росіян - "АТЕШ"
Київ • УНН
На Донеччині партизани знайшли новий польовий склад російських боєприпасів біля Берестового. Рух "АТЕШ" повідомив координати складу, куди росіяни звезли кілька вантажівок снарядів для фронту.
На Донеччині партизани виявили новий польовий російський склад боєприпасів, де зберігають снаряди перед відправкою на фронт. Про це заявили у підпільному русі "АТЕШ", передає УНН.
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Наш агент з-поміж військовослужбовців 36 омсбр доповів нам інформацію про місце розташування нового польового артилерійського складу поблизу населеного пункту Берестове Донецької області
Партизани з'ясували, що за кілька днів росіяни звезли туди декілька вантажівок боєприпасів для подальшого відправлення на фронт.
Також в "АТЕШ" вказали координати складу росіян: 47.575882, 38.310768
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