Атаки рф на Днепропетровщину: БПЛА и артиллерия повредили инфраструктуру, есть пострадавшие, в том числе дети
Киев • УНН
Ночью 1 августа российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область БПЛА и артиллерией, повредив фермерские хозяйства, лицей, почту и частные дома. Пострадали 35-летняя женщина, 25-летний мужчина, а также 4-летний мальчик и 15-летняя девочка, которых достали из-под завалов.
В ночь с 31 июля на 1 августа российские оккупанты запустили БПЛА по Днепропетровской области – в результате пострадали населенные пункты Синельниковского района. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Оккупанты использовали беспилотники для ударов по Васильковской, Украинской и Николаевской общинам. В результате ударов загорелись два фермерских хозяйства, лицей, почта, а также территория частного домовладения – пострадала 35-летняя женщина.
Также от российских ударов пострадала Покровская община. Был поврежден частный дом. По предварительной информации, из-под завалов достали двух детей.
Кроме того, пострадали населенные пункты Никопольского района – россияне били по райцентру, а также по Красногригорьевской и Марганецкой общинам. Оккупанты использовали не только БПЛА, но и артиллерию.
В результате атаки пострадал 25-летний мужчина. Также были повреждены инфраструктура и авто. По уточненной информации, из-за попадания FPV-дрона по Никополю вчера после обеда был поврежден частный дом.
Также Лысак сообщил, что в Синельниковском районе из-под завалов дома достали детей. Их отправили в больницу: состояние 4-летнего мальчика тяжелое, а 15-летняя девочка находится в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним
В ночь на 1 августа российская армия атаковала Белую Церковь Киевской области, вызвав масштабные пожары на гражданских предприятиях. Пострадавших нет, более 100 спасателей ликвидируют последствия.