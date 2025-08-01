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Атаки рф на Дніпропетровщину: БПЛА та артилерія пошкодили інфраструктуру, є постраждалі, зокрема діти

Київ • УНН

 • 3292 перегляди

Вночі 1 серпня російські окупанти атакували Дніпропетровську область БПЛА та артилерією, пошкодивши фермерські господарства, ліцей, пошту та приватні будинки. Постраждали 35-річна жінка, 25-річний чоловік, а також 4-річний хлопчик та 15-річна дівчинка, яких дістали з-під завалів.

Атаки рф на Дніпропетровщину: БПЛА та артилерія пошкодили інфраструктуру, є постраждалі, зокрема діти

У ніч з 31 липня на 1 серпня російські окупанти запустили БПЛА по Дніпропетровській області – в результаті постраждали населені пункти Синельниківського району. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Окупанти використали безпілотники для ударів по Васильківській, Українській та Миколаївській громадах. Внаслідок ударів загорілись два фермерські господарства, ліцей, пошта, а також територія приватного домоволодіння – постраждала 35-річна жінка.

Також від російських ударів постраждала Покровська громада. Був понівечений приватний будинок. За попередньою інформацією, з-під завалів дістали двох дітей.

Крім того, постраждали населені пункти Нікопольського району – росіяни били по райцентр, а також по Червоногригорівській і Марганецькій громаді. Окупанти використали не лише БПЛА, а й артилерію.

В результаті атаки постраждав 25-річний чоловік. Також були пошкоджені інфраструктура і авто. За уточненою інформацією, через влучання FPV-дрону по Нікополю вчора пообіді був пошкоджений приватний будинок.

Також Лисак повідомив, що у Синельниківському районі з-під завалів будинку дістали дітей. Їх відправили в лікарню: стан 4-річного хлопчика важкий, а 15-річна дівчинка знаходиться у стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо

У ніч на 1серпня російська армія атакувала Білу Церкву Київської області, спричинивши масштабні пожежі на цивільних підприємствах. Постраждалих немає, понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки.

Євген Устименко

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Київська область
Дніпропетровська область
Україна
Біла Церква
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