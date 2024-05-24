Атака в Харькове: рф повредила нежилые помещения и жилые дома, сейчас без пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков
Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  110683 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  114522 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  153142 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  147034 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  135374 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115424 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121457 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117356 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120677 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113936 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Атака в Харькове: рф повредила нежилые помещения и жилые дома, сейчас без пострадавших

В результате вражеского обстрела были повреждены жилые и нежилые здания в Харькове, но сейчас жертв и пострадавших нет.

Общество •   •  1992 просмотра
Атака в Харькове: рф повредила нежилые помещения и жилые дома, сейчас без пострадавших

Двое погибших, повреждено хозяйственное здание в результате обстрела захваченного Крыма

Два человека погибли и одно хозяйственное здание было повреждено во временно оккупированном рф Крыму.

Война •   •  3256 просмотра
Двое погибших, повреждено хозяйственное здание в результате обстрела захваченного Крыма

С начала суток рф нанесла 3 ракетных атаки, 37 авиаударов, 387 ударов беспилотников-камикадзе и 3 000 обстрелов украинских позиций

рф осуществила интенсивные атаки на украинские позиции, включая 3 ракетных удара, 37 авиаударов, 387 ударов беспилотников-камикадзе и около 3 000 обстрелов из различных видов оружия.

Война •   •  4071 просмотра
С начала суток рф нанесла 3 ракетных атаки, 37 авиаударов, 387 ударов беспилотников-камикадзе и 3 000 обстрелов украинских позиций

Войска рф 25 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 108 взрывов

Враг 25 раз обстрелял приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 108 взрывов в разных населенных пунктах.

Общество •   •  6672 просмотра
Войска рф 25 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 108 взрывов

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове, Украина, произошли взрывы.

Война •   •  9562 просмотра
В Харькове прогремели взрывы

В захваченном Крыму прогремели взрывы

Взрывы прогремели во многих городах временно оккупированного Крыма, в частности в Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории.

Война •   •  10111 просмотра
В захваченном Крыму прогремели взрывы

Археологи: на территории Восточного Тимора люди жили еще более 40 тыс. лет назад

Археологи нашли каменные артефакты и кости животных в пещере в Восточном Тиморе, что свидетельствует о том, что древние люди жили там около 44 000 лет назад.

Культура •   •  12785 просмотра
Археологи: на территории Восточного Тимора люди жили еще более 40 тыс. лет назад

Зеленский призвал мир к более решительной поддержке после российского удара по издательскому комплексу на Харьковщине

Вражеские ракетные удары разрушили крупный украинский издательский комплекс в Харьковской области, в результате чего погибли и были ранены люди, из-за отсутствия у Украины систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения для противодействия российским атакам.

Война •   •  11046 просмотра
Зеленский призвал мир к более решительной поддержке после российского удара по издательскому комплексу на Харьковщине

Враг атакует: зафиксирована угроза баллистических ракет для южных областей из Крыма

Военно-Воздушные Силы Украины предупреждают о возможных ракетных ударах по южным регионам со стороны Крыма.

Война •   •  11283 просмотра
Враг атакует: зафиксирована угроза баллистических ракет для южных областей из Крыма

Сенат США готовит законопроект о санкциях против грузинских политиков из-за закона об иноагентах - СМИ

Сенат США готовит двухпартийный законопроект о введении санкций против грузинских политиков, ответственных за закон об иностранных агентах, который препятствует евроатлантической интеграции Грузии.

Новости Мира •   •  11671 просмотра
Сенат США готовит законопроект о санкциях против грузинских политиков из-за закона об иноагентах - СМИ