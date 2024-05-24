Атака у Харкові: рф пошкодила нежитлові приміщення та житлові будинки, нині без постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі у Харкові, але зараз жертв і постраждалих немає.
Унаслідок ворожої атаки у Харкові було пошкоджено житлові будинки та нежитлові приміщення. Попередньо, без жертв. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани. Станом на зараз без постраждалих
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У Харкові пролунали вибухи23.05.24, 23:03 • 58726 переглядiв