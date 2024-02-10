Атака российских дронов: Повреждение инфраструктуры и потери зерна в портах Большой Одессы

Вчера россияне повредили инфраструктуру для перевалки и уничтожили запасы зерна. Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, передает УНН.

Детали

Более 22 миллионов тонн различных грузов было экспортировано с начала работы временного коридора по Черному морю, известного в мире как Украинский коридор.

Основная перевалка происходит через три порта Большой Одессы, где вчера из-за атаки вражеских дронов была повреждена инфраструктура и уничтожены запасы зерна. Однако портовики достаточно быстро восстанавливаются.

Перевалка идет из трех портов Большой Одессы - "Черноморская", "Одессы" и "Южного". Ночью они снова были атакованы российскими дронами. К сожалению, имеем повреждения инфраструктуры для перевалки и уничтоженное зерно - отметил Александр Кубраков.

Добавим

С 18 июля, когда прекратил свою работу "зерновой коридор", в результате атак рф на морские порты Украины повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры, а более 26 гражданских лиц пострадали.

Украинский коридор: из портов Большой Одессы экспортировано более 20 млн тонн грузов