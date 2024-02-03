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Украинский коридор: из портов Большой Одессы экспортировано более 20 млн тонн грузов

Украинский коридор: из портов Большой Одессы экспортировано более 20 млн тонн грузов

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 14:48  •  13931 просмотра

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За 6 месяцев Украина экспортировала более 20 миллионов тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор, способствуя обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Более 20 млн тонн грузов экспортировано из портов Большой Одессы по украинскому коридору в 32 страны мира. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, которого цитирует Министерство восстановления, передает УНН.

"За полгода работы украинского коридора из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. 14,3 млн тонн - это продукция украинских аграриев. Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира", - сообщил Кубраков.

Он сообщил, что порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов. В январе было экспортировано 6,3 млн тонн, что почти равно довоенному уровню.

Также он отметил, что порты ожидают подход еще 104 судов, которые должны вывезти более 3 млн тонн грузов.

Дополнение

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина
odessaОдесса
Український коридор: з портів Великої Одеси  експортовано понад 20 млн тонн вантажів
Ukrainian corridor: over 20 million tons of cargo exported from the ports of Greater Odesa
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Украинский коридор: из портов Большой Одессы экспортировано более 20 млн тонн грузов

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