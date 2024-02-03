Украинский коридор: из портов Большой Одессы экспортировано более 20 млн тонн грузов
Киев • УНН
За 6 месяцев Украина экспортировала более 20 миллионов тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор, способствуя обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
Более 20 млн тонн грузов экспортировано из портов Большой Одессы по украинскому коридору в 32 страны мира. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, которого цитирует Министерство восстановления, передает УНН.
"За полгода работы украинского коридора из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. 14,3 млн тонн - это продукция украинских аграриев. Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира", - сообщил Кубраков.
Он сообщил, что порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов. В январе было экспортировано 6,3 млн тонн, что почти равно довоенному уровню.
Также он отметил, что порты ожидают подход еще 104 судов, которые должны вывезти более 3 млн тонн грузов.
Дополнение
10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море.
Украинский коридор: из портов Большой Одессы экспортировано более 20 млн тонн грузов
За 6 месяцев Украина экспортировала более 20 миллионов тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор, способствуя обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
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