Український коридор: з портів Великої Одеси експортовано понад 20 млн тонн вантажів
Київ • УНН
За 6 місяців Україна експортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів з одеських портів до 32 країн світу через український коридор, сприяючи забезпеченню глобальної продовольчої безпеки.
Понад 20 млн тонн вантажів експортовано з портів Великої Одеси українським коридором до 32 країн світу. Про це повідомив віце-премʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, якого цитує Міністерство відновлення, передає УНН.
"За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. 14,3 млн тонн - це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", - повідомив Кубраков.
Він повідомив, що порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. В січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню.
Також він зазначив, що порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.
Доповнення
10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі.