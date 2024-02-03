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Український коридор: з портів Великої Одеси  експортовано понад 20 млн тонн вантажів

Український коридор: з портів Великої Одеси  експортовано понад 20 млн тонн вантажів

Київ • УНН

 • 62691 перегляди

За 6 місяців Україна експортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів з одеських портів до 32 країн світу через український коридор, сприяючи забезпеченню глобальної продовольчої безпеки.

Понад 20 млн тонн вантажів експортовано з портів Великої Одеси українським коридором до 32 країн світу. Про це повідомив віце-премʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, якого цитує Міністерство відновлення, передає УНН.

"За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. 14,3 млн тонн - це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", - повідомив Кубраков.

Він повідомив, що порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. В січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню.

Також він зазначив, що порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.

Доповнення

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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