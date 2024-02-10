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Атака російських дронів: Пошкодження інфраструктури та втрати зерна у портах Великої Одеси

Атака російських дронів: Пошкодження інфраструктури та втрати зерна у портах Великої Одеси

Київ • УНН

 • 105973 перегляди

Через тимчасовий український коридор з портів Великої Одеси було експортовано понад 22 мільйони тонн різноманітних вантажів. Вночі порти були атаковані російськими дронами. На жаль, є пошкодження інфраструктури для перевалки і знищене зерно.

Вчора росіяни пошкодили інфраструктуру для перевалки та знищили запаси зерна. Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, передає УНН.  

Деталі

Понад 22 мільйони тонн різноманітних вантажів було експортовано від початку роботи тимчасового коридору Чорним морем, відомого в світі як Український коридор. 

Основна перевалка відбувається через три порти Великої Одеси, де вчора через атаку ворожих дронів було пошкоджено інфраструктуру та знищено запаси зерна. Проте портовики досить швидко відновлюються.

Перевалка йде з трьох портів Великої Одеси – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного". Вночі вони знов були атаковані російськими дронами. На жаль, маємо пошкодження інфраструктури для перевалки і знищене зерно

– зазначив Олександр Кубраков.

Додамо

З 18 липня, коли припинив свою роботу "зерновий коридор", унаслідок атак рф на морські порти України пошкоджено майже 200 об'єктів портової інфраструктури, а більше 26 цивільних осіб постраждали.

Український коридор: з портів Великої Одеси  експортовано понад 20 млн тонн вантажів03.02.24, 16:48 • 62691 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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