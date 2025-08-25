Атака рф на Сумы: в громаде за ночь и утро 6 пострадавших
Киев • УНН
В результате ночных и утренних атак рф на Сумы и окрестности пострадали 6 человек, двое из которых госпитализированы. Разрушены 5 жилых домов, повреждены многоэтажка и другие сооружения.
6 человек пострадали в результате ночных и утренних атак рф на Сумы и окрестности, двое из них остаются на лечении, сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам главы ГВА, продолжается ликвидация последствий вражеских атак в ночь и утром 25 августа. "В результате ночных ударов по Песчанскому старостинскому округу: уничтожено 5 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, повреждено 12 частных жилых домов. В результате утреннего удара по Сумам поврежден 9-этажный жилой дом (повреждено 32 окна и 45 балконных рам), нежилое сооружение центрального рынка (5 окон) и 12 окон в торговых павильонах, крыша и 2 окна помещения АЗС", - рассказал он.
Всего пострадало 6 человек, из них двое находятся на стационарном лечении
