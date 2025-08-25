Атака рф на Сумы: в громаде за ночь и утро 6 пострадавших

$41.280.07
08:15 • 18898 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 38456 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 42842 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 24476 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 35912 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 49683 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 43541 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 39168 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 65982 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 99018 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo
25 августа, 02:25 • 17830 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки
25 августа, 04:31 • 15818 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево
06:04 • 17139 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего
06:05 • 6950 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto
06:33 • 21020 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 38441 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 42829 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 65969 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 99006 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto
23 августа, 06:00 • 65201 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Йонас Гар Стере
Джей Ди Вэнс
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Европа
Мукачево
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto
24 августа, 20:41 • 19367 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
22 августа, 14:39 • 57149 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10 • 41596 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto
22 августа, 11:46 • 41606 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17 • 43952 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
Боеприпасы
Chevrolet Aveo

Атака рф на Сумы: в громаде за ночь и утро 6 пострадавших

Киев • УНН

 • 742 просмотра

В результате ночных и утренних атак рф на Сумы и окрестности пострадали 6 человек, двое из которых госпитализированы. Разрушены 5 жилых домов, повреждены многоэтажка и другие сооружения.

Атака рф на Сумы: в громаде за ночь и утро 6 пострадавших

6 человек пострадали в результате ночных и утренних атак рф на Сумы и окрестности, двое из них остаются на лечении, сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы ГВА, продолжается ликвидация последствий вражеских атак в ночь и утром 25 августа. "В результате ночных ударов по Песчанскому старостинскому округу: уничтожено 5 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, повреждено 12 частных жилых домов. В результате утреннего удара по Сумам поврежден 9-этажный жилой дом (повреждено 32 окна и 45 балконных рам), нежилое сооружение центрального рынка (5 окон) и 12 окон в торговых павильонах, крыша и 2 окна помещения АЗС", - рассказал он.

Всего пострадало 6 человек, из них двое находятся на стационарном лечении

- сообщил Кривошеенко.

Сумы и область атаковали российские дроны, от ударов рф есть погибший и 9 пострадавших25.08.25, 08:56 • 3528 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Telegram
Сумская область
Украина
Сумы