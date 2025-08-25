Атака рф на Суми: у громаді за ніч і ранок 6 постраждалих

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 14971 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 32412 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 37007 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 21605 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 33301 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 48179 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 42744 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 38885 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 63015 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 96140 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
36%
749мм
Популярнi новини
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 15247 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 13122 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04 • 14427 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника06:05 • 5188 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 18222 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 32425 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 37022 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 63026 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 96152 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 62456 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Сибіга
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 17825 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 55645 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 40221 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 40335 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 42750 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
Боєприпаси
Долар США
Пістолет

Атака рф на Суми: у громаді за ніч і ранок 6 постраждалих

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Внаслідок нічних та ранкових атак рф на Суми та околиці постраждало 6 осіб, двоє з яких госпіталізовані. Зруйновано 5 житлових будинків, пошкоджено багатоповерхівку та інші споруди.

Атака рф на Суми: у громаді за ніч і ранок 6 постраждалих

6 людей постраждали через нічну і ранкову атаки рф на Суми та околиці, двоє з яких залишаються на лікуванні, повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів голови МВА, триває ліквідація наслідків ворожих атак у ніч та зранку 25 серпня. "Внаслідок нічних ударів по Піщанському старостинському округу: знищено 5 житлових будинків, 3 господарчі будівлі, пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Внаслідок ранкового удару по Сумах пошкоджено 9-поверховий житловий будинок (пошкоджено 32 вікна та 45 балконних рам), нежитлову споруду центрального ринку (5 вікон) та 12 вікон у торгових павільйонах, дах та 2 вікна приміщення АЗС", - розповів він.

Загалом постраждало 6 осіб, з них двоє знаходяться на стаціонарному лікуванні

- повідомив Кривошеєнко.

Суми та область атакували російські дрони, від ударів рф є загиблий і 9 постраждалих25.08.25, 08:56 • 3452 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Telegram
Сумська область
Україна
Суми