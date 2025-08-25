Атака рф на Суми: у громаді за ніч і ранок 6 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок нічних та ранкових атак рф на Суми та околиці постраждало 6 осіб, двоє з яких госпіталізовані. Зруйновано 5 житлових будинків, пошкоджено багатоповерхівку та інші споруди.
6 людей постраждали через нічну і ранкову атаки рф на Суми та околиці, двоє з яких залишаються на лікуванні, повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у понеділок у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зі слів голови МВА, триває ліквідація наслідків ворожих атак у ніч та зранку 25 серпня. "Внаслідок нічних ударів по Піщанському старостинському округу: знищено 5 житлових будинків, 3 господарчі будівлі, пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Внаслідок ранкового удару по Сумах пошкоджено 9-поверховий житловий будинок (пошкоджено 32 вікна та 45 балконних рам), нежитлову споруду центрального ринку (5 вікон) та 12 вікон у торгових павільйонах, дах та 2 вікна приміщення АЗС", - розповів він.
Загалом постраждало 6 осіб, з них двоє знаходяться на стаціонарному лікуванні
