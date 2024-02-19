Атака рф: на Полтавщине попаданий и пострадавших не зафиксировано - ОВА

Сегодня во время масштабной воздушной тревоги в Украине попаданий на территории Полтавской области не было. Никто в области не пострадал. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Оккупанты продолжают атаковать различные регионы страны. Во время последней воздушной тревоги попаданий на территории области не зафиксировано, жертв и пострадавших также нет - написал Прокин в соцсетях.

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Сегодня в обед во время масштабной воздушной тревоги в Украине по меньшей мере в двух регионах страны слышали взрывы. В частности о звуках взрывов сообщили в Полтаве и в Кременчугском районе Полтавщины.

Кроме того, под тревоги взрывы прозвучали в Кропивницком Кировоградской области.