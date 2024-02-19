Атака рф: на Полтавщині влучань та постраждалих не зафіксовано - ОВА
Київ • УНН
Під час широкомасштабної повітряної тривоги в Україні голова Полтавської обласної державної адміністрації повідомив, що в регіоні не було зафіксовано жодних влучень або жертв.
Сьогодні під час масштабної повітряної тривоги в Україні влучань на території Полтавської області не було. Ніхто в області не постраждав. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
Окупанти продовжують атакувати різні регіони країни. Під час останньої повітряної тривоги влучань на території області не зафіксовано, жертв та постраждалих також немає
Доповнення
Сьогодні в обід під час масштабної повітряної тривоги в Україні щонайменше у двох регіонах країни чули вибухи. Зокрема про звуки вибухи повідомили у Полтаві та в Кременчуцькому районі Полтавщини.
Окрім того, під тривоги вибухи пролунали в Кропивницькому Кіровоградської області.