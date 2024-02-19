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Атака рф: на Полтавщині влучань та постраждалих не зафіксовано - ОВА

Київ • УНН

 • 21989 перегляди

Під час широкомасштабної повітряної тривоги в Україні голова Полтавської обласної державної адміністрації повідомив, що в регіоні не було зафіксовано жодних влучень або жертв.

Сьогодні під час масштабної повітряної тривоги в Україні влучань на території Полтавської області не було. Ніхто в області не постраждав.  Про це у понеділок повідомив голова ОВА Філіп Пронін, пише УНН

Окупанти продовжують атакувати різні регіони країни. Під час останньої повітряної тривоги влучань на території області не зафіксовано, жертв та постраждалих також немає

- написав Прокін у соцмережах.

Доповнення

Сьогодні в обід під час масштабної повітряної тривоги в Україні щонайменше у двох регіонах країни чули вибухи. Зокрема про звуки вибухи повідомили у Полтаві та в Кременчуцькому районі Полтавщини.

Окрім того, під тривоги вибухи пролунали в Кропивницькому Кіровоградської області. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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