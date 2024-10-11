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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Николаев: враг нанес двойной удар баллистикой по критической инфраструктуре, три человека пострадали

Атака рф на Николаев: враг нанес двойной удар баллистикой по критической инфраструктуре, три человека пострадали

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 06:04  •  2176 просмотра

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Враг нанес двойной удар баллистическими ракетами по Николаеву, ударив в критическую инфраструктуру. В Николаевском районе атакована Куцурубская громада дроном и артиллерией.

Российские войска накануне нанесли двойной удар баллистическими ракетами по Николаеву, попав в критическую инфраструктуру, три человека пострадали. В Николаевском районе враг атаковал дроном и артиллерией, сообщил в пятницу председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Николаев. Вчера, 10 октября, в 11:48 и 12:10 враг с интервалом в 20 минут нанес двойной удар баллистическими ракетами, предварительно - «Искандер-М», по объекту критической инфраструктуры города. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Повреждены окна и крыша четырех многоквартирных домов и крыша одного частного дома. Ранения получили две женщины 59-ти и 52-х лет и 57-летний мужчина, состояние всех пострадавших - легкое. Медицинская помощь оказана амбулаторно

- написал Ким.

По его словам, в Николаевском районе вчера, 10 октября, в 09:50 враг атаковал Куцурубскую общину дроном типа FPV. А в 22:20 наносил артиллерийские обстрелы, в результате чего, в селе Солончаки поврежден частный дом. Пострадавших нет.

В Николаеве прогремел повторный взрыв: в ОВА говорят, "прилет" был туда же10 октября 2024, 09:14 • 11303 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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