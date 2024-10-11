Атака рф на Миколаїв: ворог завдав подвійного удару балістикою по критичній інфраструктурі, троє людей постраждали
Київ • УНН
Ворог завдав подвійного удару балістичними ракетами по Миколаєву, вдаривши у критичну інфраструктуру. У Миколаївському районі атаковано Куцурубську громаду дроном та артилерією.
Російські війська напередодні завдали подвійного удару балістичними ракетами по Миколаєву, поціливши у критичну інфраструктуру, троє людей постраждали. У Миколаївському районі ворог атакував дроном та артилерією, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Миколаїв. Учора, 10 жовтня, об 11:48 та 12:10 ворог з інтервалом у 20 хвилин завдав подвійного удару балістичними ракетами, попередньо - "Іскандер-М", по обʼєкту критичної інфраструктури міста. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Пошкоджено вікна й дах чотирьох багатоквартирних будинків та дах одного приватного будинку. Поранення отримали дві жінки 59-ти й 52-х років та 57-річний чоловік, стан всіх постраждалих - легкий. Медична допомога надана амбулаторно
З його слів, у Миколаївському районі вчора, 10 жовтня, о 09:50 ворог атакував Куцурубську громаду дроном типу FPV. А о 22:20 завдавав артилерійських обстрілів, внаслідок чого, у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
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