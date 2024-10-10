У Миколаєві пролунав повторний вибух: в ОВА кажуть, "приліт" був туди ж
Київ • УНН
У Миколаєві зафіксовано вибух, про що повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що "прильот" був туди ж.
У Миколаєві зафіксовано повторний вибух, про що повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що "приліт" був туди ж, пише УНН.
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"У Миколаєві чутно вибух. Подробиці згодом", - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.
"Прильот туди же, але встигли всіх відвести. Цивільні", - зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
Наразі у Києві та у частині регіонів - повітряна тривога. ПС ЗСУ повідомили про загрозу ворожого балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу.
У Миколаєві пролунав вибух після попередження про ворожу швидкісну ціль10.10.24, 11:49 • 12574 перегляди