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У Миколаєві пролунав повторний вибух: в ОВА кажуть, "приліт" був туди ж

У Миколаєві пролунав повторний вибух: в ОВА кажуть, "приліт" був туди ж

Київ • УНН

 • 13691 перегляди

У Миколаєві зафіксовано вибух, про що повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що "прильот" був туди ж.

У Миколаєві зафіксовано повторний вибух, про що повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що "приліт" був туди ж, пише УНН.

Деталі

"У Миколаєві чутно вибух. Подробиці згодом", - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Прильот туди же, але встигли всіх відвести. Цивільні", - зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

Наразі у Києві та у частині регіонів - повітряна тривога. ПС ЗСУ повідомили про загрозу ворожого балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу.

У Миколаєві пролунав вибух після попередження про ворожу швидкісну ціль10.10.24, 11:49 • 12574 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
vitalii-kimВіталій Кім
mykolaivМиколаїв

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