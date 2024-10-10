В Николаеве прогремел повторный взрыв: в ОВА говорят, "прилет" был туда же
Киев • УНН
В Николаеве зафиксирован взрыв, о чем сообщил мэр города Александр Сенкевич. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что "прилет" был туда же.
В Николаеве зафиксирован повторный взрыв, о чем сообщил мэр города Александр Сенкевич. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что "прилет" был туда же, пишет УНН.
Детали
"В Николаеве слышен взрыв. Подробности позже", - сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
"Прилет туда же, но успели всех отвести. Гражданские", - отметил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.
Сейчас в Киеве и в части регионов - воздушная тревога. ВС ВСУ сообщили об угрозе вражеского баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога.
В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о вражеской скоростной цели10 октября 2024, 08:49 • 6157 просмотров