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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Киевскую область: показали последствия

Атака рф на Киевскую область: показали последствия

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 06:46  •  8632 просмотра

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30 сентября агрессор атаковал Киевскую область, повредив жилые дома. В одном из районов загорелся дом, пожар локализован. Информации о пострадавших нет.

В результате вражеской атаки на Киевскую область повреждены дома, информации о пострадавших нет, сообщили в понедельник в ГУНП в области в Telegram и показали кадры последствий удара рф, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 30 сентября, государство-агрессор снова нанесло удар по Киевской области. Повреждения получили дома местных жителей. По состоянию на 09:20 в одном из районов области произошло возгорание жилого дома. Пожар локализован спасателями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "информация о пострадавших отсутствует".

Также произошло возгорание травяного настила, отметили в полиции.

Полицейские, как сообщается, документируют последствия атаки.

Киевская область ночью подверглась атаке рф дронами: обломки упали в 6 районах, были пожары, повреждено кладбище30 сентября 2024, 06:19 • 9697 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
ukrainaУкраина