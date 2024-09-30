Атака рф на Киевскую область: показали последствия

В результате вражеской атаки на Киевскую область повреждены дома, информации о пострадавших нет, сообщили в понедельник в ГУНП в области в Telegram и показали кадры последствий удара рф, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 30 сентября, государство-агрессор снова нанесло удар по Киевской области. Повреждения получили дома местных жителей. По состоянию на 09:20 в одном из районов области произошло возгорание жилого дома. Пожар локализован спасателями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "информация о пострадавших отсутствует".

Также произошло возгорание травяного настила, отметили в полиции.

Полицейские, как сообщается, документируют последствия атаки.

Киевская область ночью подверглась атаке рф дронами: обломки упали в 6 районах, были пожары, повреждено кладбище