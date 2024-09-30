Атака рф на Київщину: показали наслідки
Київ • УНН
30 вересня агресор атакував Київську область, пошкодивши житлові будинки. В одному з районів загорівся будинок, пожежу локалізовано. Інформації про постраждалих немає.
Внаслідок ворожої атаки на Київську область пошкоджено будинки, інформації про постраждалих немає, повідомили у понеділок у ГУНП в області у Telegram і показали кадри наслідків удару рф, пише УНН.
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"Сьогодні, 30 вересня, держава-агресор знову завдала удару по Київській області. Пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів. Станом на 09:20 в одному з районів області сталося загорання житлового будинку. Пожежа локалізована рятувальниками", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, "інформація про постраждалих відсутня".
Також сталося загоряння травʼяного настилу, зазначили у поліції.
Поліцейські, як повідомляється, документують наслідки атаки.
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