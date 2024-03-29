Атака рф на Буковину: отработала ПВО, уже найдены обломки двух ракет - ОВА

Российские войска во время ракетной атаки сегодня утром пытались поразить Днестровскую ГЭС на Буковине, но силы ПВО сбили ракеты, уже найдены обломки двух ракет, враг нанес лишь ущерб админзданию и водопроводу. Об этом сообщил в пятницу глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, пишет УНН.

Детали

"Во время утренней атаки враг пытался поразить Днестровскую ГЭС. Силы ПВО сбили ракеты неподалеку от этого важного объекта. Уже найдены обломки двух ракет", - сообщил Запаранюк в Telegram.

"Благодаря нашим Вооруженным силам, нашей ПВО ракеты были все абсолютно сбиты", - отметил Запаранюк.

По его словам, "энергетическая система области функционирует в штатном режиме".

Он также сообщил, что "взрывной волной повреждено админздание, а также водопровод". "В то же время водоснабжение осуществляется в обычном режиме. К счастью, люди не пострадали", - отметил глава ОВА.

По его словам, сейчас правоохранители проводят следственные действия. Сформированы группы для обследования и специальная комиссия, которая определяет нанесенный ущерб.

"Во время воздушной тревоги были задействованы и мобильные огневые группы, ведь была угроза атаки вражескими БПЛА. Во время одной из предыдущих атак наши мобильные огневые группы уже продемонстрировали свою эффективность, уничтожив вражеский беспилотник над территорией соседней области", - добавил он.

Глава Черновицкой ОВА отметил, что "сейчас один из основных приоритетов - надежная защита объектов инфраструктуры". "Над этим усиленно работаем", - указал он.

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