Атака РФ дронами на Запорожье унесла жизнь человека, из-под завалов достали подростка

рф атаковала дронами частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья, известно об одном погибшем и трех раненых, пострадавших 15-летнюю девушку и еще одну женщину извлекли из-под завалов, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Враг атаковал БпЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья", - написал Федоров.

Сначала было известно об одной пострадавшей, и под завалами находились люди.

"К сожалению, погибла женщина в результате атаки врага по Запорожью", - отметил позже Федоров.

И добавил, что "спасатели достали женщину и девушку, которые находились под завалами". Им оказывается медицинская помощь.

Позже Федоров сообщил, что есть "уже трое раненых из-за вражеской атаки: количество пострадавших возросло".

"По уточненной информации, под завалами находились 15-летняя девушка и женщина, имеющая инвалидность. Сейчас все травмированные находятся под наблюдением врачей. К сожалению, одна женщина погибла", - указал глава ОВА.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки шесть человек ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району. Всего в течение суток оккупанты нанесли 710 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области.