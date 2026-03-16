Атака рф дронами на Запоріжжя забрала життя людини, з-під завалів дістали підлітка
Київ • УНН
Ворог вдарив БпЛА по приватному сектору Запоріжжя. Одна жінка загинула, троє людей поранені, серед них 15-річна дівчина та жінка з інвалідністю.
рф атакувала дронами приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя, відомо про одного загиблого та трьох поранених, постраждалих 15-річну дівчину та ще одну жінку витягнули з-під завалів, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Ворог атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя", - написав Федоров.
Спочатку було відомо про одну постраждалу, і під завалами перебували люди.
"На жаль, загинула жінка внаслідок атаки ворога по Запоріжжю", - зазначив пізніше Федоров.
І додав, що "рятувальники дістали жінку та дівчину, які перебували під завалами". Їм надається медична допомога.
Пізніше Федоров повідомив, що є "вже троє поранених через ворожу атаку: кількість постраждалих зросла".
"За уточненою інформацією, під завалами перебували 15-річна дівчина та жінка, яка має інвалідність. Зараз усі травмовані перебувають під наглядом лікарів. На жаль, одна жінка загинула", - вказав голова ОВА.
Доповнення
За даними голови ОВА, минулої доби шість людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 710 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.