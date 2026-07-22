Атака на танкер у берегов Румынии - члены экипажа рассказали подробности удара
Киев • УНН
Двое членов экипажа танкера Gas Lisbon сообщили, что судно атаковали три беспилотника, причинив сильные разрушения. Несмотря на панику, экипаж должен был действовать быстро, чтобы спасти раненых и эвакуировать корабль.
Два члена экипажа танкера Gas Lisbon, который был поражен у побережья Румынии в Черном море, рассказали изданию Digi24 подробности атаки. Об этом сообщает УНН.
Детали
По их словам, судно атаковали три беспилотника. Член экипажа из Грузии Александр Мегрелидзе отметил, что первые моменты были отмечены сильным взрывом.
Я был в каюте, когда произошел первый удар. Это был очень сильный удар по правому борту. Я поднялся на палубу и увидел, что жилая зона разрушена, как и мостик. Все было разрушено
По его словам, несмотря на панику, экипаж должен был действовать быстро, чтобы спасти раненых и эвакуировать корабль.
Конечно, мы были напуганы, но в такие моменты нужно сохранять присутствие духа. Второй офицер был ранен в шею и голову и истекал кровью. Главный механик также получил серьезные ранения. Нам пришлось придерживаться плана действий в чрезвычайных ситуациях. Командир и старший офицер скоординировали действия, и мы эвакуировали корабль
В свою очередь шеф-повар корабля, Александр Арро-младший, описывает драматические моменты этой ночи как шок.
"Было около 23:00. Мы услышали громкий взрыв, пропало электричество, мы почувствовали запах дыма. ... Думаю, что было два беспилотника, один достиг машинного отделения, а другой - жилой зоны. Нас спасли через четыре или пять часов после инцидента", - добавил Арро.
Напомним
Накануне президент Румынии Никушор Дан заявил о поражении танкера у берегов страны, который направлялся в порт Рени Одесской области.
Сибига призвал к реакции после удара рф по судну Gas Lisbon у Румынии21.07.26, 15:54 • 3770 просмотров