Атака на танкер у берегов Румынии - члены экипажа рассказали подробности удара

Два члена экипажа танкера Gas Lisbon, который был поражен у побережья Румынии в Черном море, рассказали изданию Digi24 подробности атаки. Об этом сообщает УНН.

По их словам, судно атаковали три беспилотника. Член экипажа из Грузии Александр Мегрелидзе отметил, что первые моменты были отмечены сильным взрывом.

Я был в каюте, когда произошел первый удар. Это был очень сильный удар по правому борту. Я поднялся на палубу и увидел, что жилая зона разрушена, как и мостик. Все было разрушено

По его словам, несмотря на панику, экипаж должен был действовать быстро, чтобы спасти раненых и эвакуировать корабль.

Конечно, мы были напуганы, но в такие моменты нужно сохранять присутствие духа. Второй офицер был ранен в шею и голову и истекал кровью. Главный механик также получил серьезные ранения. Нам пришлось придерживаться плана действий в чрезвычайных ситуациях. Командир и старший офицер скоординировали действия, и мы эвакуировали корабль