Сибига призвал к реакции после удара рф по судну Gas Lisbon у Румынии
Киев • УНН
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что преднамеренное нападение на LPG-танкер у Румынии является очередным примером российского террора. Он призвал к усилению санкций и давления на россию.
Руководитель МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на удар россии по судну Gas Lisbon неподалеку от Румынии, указав, что он "в очередной раз продемонстрировал, что кремль не считается ни с международным морским правом, ни с жизнями гражданских людей", и призвав к реакции, пишет УНН.
Российская война угрожает не только Украине, но и представляет прямую угрозу свободе судоходства, морской безопасности в Черном море и восточному флангу НАТО. Преднамеренное нападение на LPG-танкер Gas Lisbon, который направлялся в Украину и был атакован вблизи побережья Румынии, является очередным примером российского террора
"Он ранил членов гражданского экипажа, поставил под угрозу безопасность судоходства в Черном море и в очередной раз продемонстрировал, что Кремль не считается ни с международным морским правом, ни с жизнями гражданских людей", - продолжил руководитель МИД.
Сибига отметил, что "мы благодарны Румынии за быструю спасательную операцию, непоколебимую солидарность с Украиной и четкое понимание того, что безрассудные действия россии угрожают безопасности всего Черноморского региона".
"Украина остается приверженной углублению сотрудничества с Румынией и всеми нашими партнерами для укрепления безопасности Черного моря. Реакция должна соответствовать масштабу угрозы. Усиление санкций. Увеличение давления на россию. Полная ответственность за каждый акт агрессии. Агрессора необходимо заставить прекратить войну", - подчеркнул руководитель МИД.
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