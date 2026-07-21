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Financial Times

Сибига призвал к реакции после удара рф по судну Gas Lisbon у Румынии

Киев • УНН

 • 2208 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что преднамеренное нападение на LPG-танкер у Румынии является очередным примером российского террора. Он призвал к усилению санкций и давления на россию.

Сибига призвал к реакции после удара рф по судну Gas Lisbon у Румынии

Руководитель МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на удар россии по судну Gas Lisbon неподалеку от Румынии, указав, что он "в очередной раз продемонстрировал, что кремль не считается ни с международным морским правом, ни с жизнями гражданских людей", и призвав к реакции, пишет УНН.

Российская война угрожает не только Украине, но и представляет прямую угрозу свободе судоходства, морской безопасности в Черном море и восточному флангу НАТО. Преднамеренное нападение на LPG-танкер Gas Lisbon, который направлялся в Украину и был атакован вблизи побережья Румынии, является очередным примером российского террора

- указал Сибига в X.

"Он ранил членов гражданского экипажа, поставил под угрозу безопасность судоходства в Черном море и в очередной раз продемонстрировал, что Кремль не считается ни с международным морским правом, ни с жизнями гражданских людей", - продолжил руководитель МИД.

Сибига отметил, что "мы благодарны Румынии за быструю спасательную операцию, непоколебимую солидарность с Украиной и четкое понимание того, что безрассудные действия россии угрожают безопасности всего Черноморского региона".

"Украина остается приверженной углублению сотрудничества с Румынией и всеми нашими партнерами для укрепления безопасности Черного моря. Реакция должна соответствовать масштабу угрозы. Усиление санкций. Увеличение давления на россию. Полная ответственность за каждый акт агрессии. Агрессора необходимо заставить прекратить войну", - подчеркнул руководитель МИД.

У берегов Румынии поражен танкер, следовавший в порт Рени - президент Никушор Дан21.07.26, 12:43 • 3248 просмотров

Юлия Шрамко

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