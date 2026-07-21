Сибига призвал к реакции после удара рф по судну Gas Lisbon у Румынии

Руководитель МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на удар россии по судну Gas Lisbon неподалеку от Румынии, указав, что он "в очередной раз продемонстрировал, что кремль не считается ни с международным морским правом, ни с жизнями гражданских людей", и призвав к реакции, пишет УНН.



Российская война угрожает не только Украине, но и представляет прямую угрозу свободе судоходства, морской безопасности в Черном море и восточному флангу НАТО. Преднамеренное нападение на LPG-танкер Gas Lisbon, который направлялся в Украину и был атакован вблизи побережья Румынии, является очередным примером российского террора - указал Сибига в X.

"Он ранил членов гражданского экипажа, поставил под угрозу безопасность судоходства в Черном море и в очередной раз продемонстрировал, что Кремль не считается ни с международным морским правом, ни с жизнями гражданских людей", - продолжил руководитель МИД.

Сибига отметил, что "мы благодарны Румынии за быструю спасательную операцию, непоколебимую солидарность с Украиной и четкое понимание того, что безрассудные действия россии угрожают безопасности всего Черноморского региона".

"Украина остается приверженной углублению сотрудничества с Румынией и всеми нашими партнерами для укрепления безопасности Черного моря. Реакция должна соответствовать масштабу угрозы. Усиление санкций. Увеличение давления на россию. Полная ответственность за каждый акт агрессии. Агрессора необходимо заставить прекратить войну", - подчеркнул руководитель МИД.

У берегов Румынии поражен танкер, следовавший в порт Рени - президент Никушор Дан