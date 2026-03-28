Атака дронов на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ: что известно
Киев • УНН
В ночь на 28 марта беспилотники атаковали завод ЯНОС, перерабатывающий 15 млн тонн нефти. В городе прозвучала серия мощных взрывов.
российский город ярославль в ночь на субботу, 28 марта, подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что город оказался под атакой беспилотников, прозвучала серия взрывов, работала ПВО.
Силы обороны санкционными БпЛА посетили Ярославский нефтеперерабатывающий завод (Ярославнефтеоргсинтез, ЯНОС), который входит в топ-5 по мощности в россии и может перерабатывать более 15 млн тонн нефти в год
Напомним
По данным Reuters, закрытие российского балтийского порта Усть-Луга после атаки дронов в среду может заставить крупные нефтеперерабатывающие заводы рф в европейской части страны сократить переработку нефти из-за ограничений в транспортировке.
