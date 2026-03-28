Атака дронов на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ: что известно

российский город ярославль в ночь на субботу, 28 марта, подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что город оказался под атакой беспилотников, прозвучала серия взрывов, работала ПВО.

Силы обороны санкционными БпЛА посетили Ярославский нефтеперерабатывающий завод (Ярославнефтеоргсинтез, ЯНОС), который входит в топ-5 по мощности в россии и может перерабатывать более 15 млн тонн нефти в год