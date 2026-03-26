Пошкоджений термінал усть-луга може змусити російські НПЗ скоротити обсяги переробки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3526 перегляди

Пошкодження залізничної естакади в порту заблокувало експорт мазуту для чотирьох великих заводів. Підприємства готуються до зупинки установок через брак потужностей для зберігання палива.

Пошкоджений термінал усть-луга може змусити російські НПЗ скоротити обсяги переробки - ЗМІ

Закриття російського балтійського порту усть-луга після атаки дронів у середу може змусити великі нафтопереробні заводи в європейській частині країни скоротити переробку нафти через обмеження в транспортуванні, Про це повідомляє Reuters посилаючись на два джерела, пише УНН.

Деталі

За словами джерел і повідомленнями в соціальних мережах, удар пошкодив залізничну розвантажувальну естакаду для нафтопродуктів на терміналі усть-луга.

Експортне "вузьке місце" в усть-лузі ставить під загрозу переробку нафти на чотирьох найбільших нафтопереробних заводах у європейській частині росії - у кірішах, ярославлі, москві та рязані. Загалом вони переробляють близько 55 мільйонів метричних тонн сирої нафти на рік (400 тисяч барелів на добу), за даними трейдерів.

У середу нафтовий термінал усть-луга припинив приймання залізничних вантажів, включно з постачаннями з цих чотирьох великих нафтопереробних заводів.

Очікується скорочення переробки найближчими днями

усть-луга припинила приймати бензин і мазут у середу. Протягом кількох днів нам доведеться скоротити переробку до мінімального рівня, а згодом, можливо, зупинити установки

- повідомив спеціаліст нафтопереробної галузі.

Усі джерела говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені публічно коментувати ситуацію.

усть-луга, один із експортних хабів росії для нафтопродуктів, щороку обробляє близько 18 мільйонів тонн мазуту, за оцінками трейдерів.

Порушення експорту мазуту створює найбільші проблеми для нафтопереробників, зазначають джерела.

Хоча бензин і дизель можна продавати на внутрішньому ринку, попит на мазут усередині країни обмежений, а він становить від 18% до 35% обсягу переробки нафти на всіх постраждалих заводах.

Щонайменше 40% російських потужностей з експорту нафти зупинені - Reuters25.03.26, 20:10 • 5218 переглядiв

Скорочення переробки для зменшення виробництва мазуту також обмежить виробництво бензину саме в період сезонного зростання попиту.

Нафтопереробники розглядають надзвичайні заходи.

Мазут - це проблемний продукт. Ми прораховуємо, як мінімізувати його вихід, перенаправити в бітум, бункерне паливо, а також розглядаємо інші порти, скорочення переробки та максимальне завантаження вторинних установок

- зазначило джерело в галузі.

Наразі невідомо, коли роботу в Усть-Лузі буде відновлено.

Доповнення

Також у середу нафтопереробний завод у кірішах зазнав атаки дрона і може скоротити переробку, що частково зменшить дефіцит перевалочних потужностей, оскільки вироблятиметься менше мазуту.

Російський нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез", один із найбільших у країні, у четвер зупинив роботу після атак українських дронів, які спричинили пожежі в окремих частинах підприємства, повідомили два джерела в галузі.

Ця зупинка може погіршити ситуацію з постачанням нафти в росії, оскільки близько 40% її експортних потужностей уже були виведені з ладу внаслідок атак дронів, затримань танкерів і закриття нафтопроводу "Дружба" на території України.

Джерела повідомили, що після серії атак зайнялися дві основні установки, а також деякі допоміжні. Один зі співрозмовників зазначив, що наразі важко оцінити строки ремонту пошкодженого обладнання.

Жодне з джерел не було назване, оскільки вони не мали дозволу спілкуватися з пресою.

Російська нафтова компанія "Сургутнафтогаз", яка контролює цей завод, не відповіла на запит про коментар.

Ольга Розгон

