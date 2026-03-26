$43.870.0550.850.04
ukenru
Поврежденный терминал Усть-Луга может заставить российские НПЗ сократить объемы переработки – СМИ

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

Повреждение железнодорожной эстакады в порту заблокировало экспорт мазута для четырех крупных заводов. Предприятия готовятся к остановке установок из-за нехватки мощностей для хранения топлива.

Закрытие российского балтийского порта Усть-Луга после атаки дронов в среду может вынудить крупные нефтеперерабатывающие заводы в европейской части страны сократить переработку нефти из-за ограничений в транспортировке, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, пишет УНН.

Детали

По словам источников и сообщениям в социальных сетях, удар повредил железнодорожную разгрузочную эстакаду для нефтепродуктов на терминале Усть-Луга.

Экспортное "узкое место" в Усть-Луге ставит под угрозу переработку нефти на четырех крупнейших нефтеперерабатывающих заводах в европейской части России - в Киришах, Ярославле, Москве и Рязани. В общей сложности они перерабатывают около 55 миллионов метрических тонн сырой нефти в год (400 тысяч баррелей в сутки), по данным трейдеров.

В среду нефтяной терминал Усть-Луга прекратил прием железнодорожных грузов, включая поставки с этих четырех крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Ожидается сокращение переработки в ближайшие дни

Усть-Луга прекратила принимать бензин и мазут в среду. В течение нескольких дней нам придется сократить переработку до минимального уровня, а впоследствии, возможно, остановить установки

- сообщил специалист нефтеперерабатывающей отрасли.

Все источники говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично комментировать ситуацию.

Усть-Луга, один из экспортных хабов России для нефтепродуктов, ежегодно обрабатывает около 18 миллионов тонн мазута, по оценкам трейдеров.

Нарушение экспорта мазута создает наибольшие проблемы для нефтепереработчиков, отмечают источники.

Хотя бензин и дизель можно продавать на внутреннем рынке, спрос на мазут внутри страны ограничен, а он составляет от 18% до 35% объема переработки нефти на всех пострадавших заводах.

По меньшей мере 40% российских мощностей по экспорту нефти остановлены - Reuters25.03.26, 20:10 • 5152 просмотра

Сокращение переработки для уменьшения производства мазута также ограничит производство бензина именно в период сезонного роста спроса.

Нефтепереработчики рассматривают чрезвычайные меры.

Мазут - это проблемный продукт. Мы просчитываем, как минимизировать его выход, перенаправить в битум, бункерное топливо, а также рассматриваем другие порты, сокращение переработки и максимальную загрузку вторичных установок

- отметил источник в отрасли.

В настоящее время неизвестно, когда работа в Усть-Луге будет возобновлена.

Дополнение

Также в среду нефтеперерабатывающий завод в Киришах подвергся атаке дрона и может сократить переработку, что частично уменьшит дефицит перевалочных мощностей, поскольку будет производиться меньше мазута.

Российский нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез", один из крупнейших в стране, в четверг остановил работу после атак украинских дронов, которые вызвали пожары в отдельных частях предприятия, сообщили два источника в отрасли.

Эта остановка может ухудшить ситуацию с поставками нефти в России, поскольку около 40% ее экспортных мощностей уже были выведены из строя в результате атак дронов, задержаний танкеров и закрытия нефтепровода "Дружба" на территории Украины.

Источники сообщили, что после серии атак загорелись две основные установки, а также некоторые вспомогательные. Один из собеседников отметил, что сейчас трудно оценить сроки ремонта поврежденного оборудования.

Ни один из источников не был назван, поскольку они не имели разрешения общаться с прессой.

Российская нефтяная компания "Сургутнефтегаз", которая контролирует этот завод, не ответила на запрос о комментарии.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение киришского НПЗ в ленинградской области26.03.26, 17:54 • 3098 просмотров

Украина