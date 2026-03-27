Поражение НПЗ под санкт-петербургом - Генштаб ВСУ уточнил последствия
Силы обороны поразили установки ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6 в ленинградской области. Завод производил топливо для обеспечения нужд российской армии.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уточнили результаты поражения одного из крупнейших российских НПЗ - были повреждены важные установки завода "Киришский" в городе кириши ленинградской области, который входит в число крупнейших НПЗ страны-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
По уточненной информации, подтверждено повреждение установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6, а также объектов по производству нефтяных битумов, установок гидроочистки и газофракционирования
Мощности данного предприятия используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в частности горючего для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора, добавили украинские военные.
Контекст
В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу (г. кириши, ленинградская область россии).
Напомним
