Ураження НПЗ під санкт-петербургом - Генштаб ЗСУ уточнив наслідки
Київ • УНН
Сили оборони уразили установки ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6 у ленінградській області. Завод виробляв пальне для забезпечення потреб російської армії.
У Генеральному штабі Збройних сил України уточнили результати ураження одного з найбільших російських НПЗ - було пошкоджено важливі установки заводу "Киришский" у місті кіріші ленінградської області, який входить до числа найбільших НПЗ країни-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Деталі
За уточненою інформацією, підтверджено пошкодження установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об’єктів з виробництва нафтових бітумів, установок гідроочистки та газофракціонування
Потужності даного підприємства використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора, додали українські військові.
Контекст
У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. кіріші, ленінградська область росії).
Нагадаємо
