Атака дронів на один із найбільших нафтопереробних заводів в рф: що відомо
Київ • УНН
У ніч на 28 березня безпілотники атакували завод ЯНОС, що переробляє 15 млн тонн нафти. У місті пролунала серія потужних вибухів.
російське місто ярославль у ніч на суботу, 28 березня, зазнало атаки з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що місто опинилося під атакою безпілотників, пролунала серія вибухів, працювала ППО.
Сили оборони санкційними БпЛА завітали до Ярославського нафтопереробного заводу (Ярославнефтеоргсинтез, ЯНОС), який входить до топ-5 за потужністю на росії та може переробляти більше 15 млн тонн нафти на рік
Нагадаємо
За даними Reuters, закриття російського балтійського порту усть-луга після атаки дронів у середу може змусити великі нафтопереробні заводи рф у європейській частині країни скоротити переробку нафти через обмеження в транспортуванні.
