Атака дронов на Киевщину: что повредили обломки сбитых БПЛА
Киев • УНН
В течение 7-часовой атаки российских дронов на Киевскую область все вражеские цели были уничтожены силами ПВО. В результате падения обломков повреждено дорожное покрытие и произошло возгорание травы.
Всю ночь россия атаковала Киевскую область с помощью беспилотников. Тревога продолжалась почти 7 часов. Обошлось без попаданий и пострадавших. В результате падения обломков БПЛА повреждено дорожное полотно, также горела трава, сообщил во вторник глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет
По его словам, в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.
В другом районе обломки дрона повредили дорожное полотно вблизи населенного пункта.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки, добавил Кравченко.
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