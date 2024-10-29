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Атака дронов на Киевщину: что повредили обломки сбитых БПЛА

Атака дронов на Киевщину: что повредили обломки сбитых БПЛА

Киев  •  УНН

07:03 • 5176 просмотра

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В течение 7-часовой атаки российских дронов на Киевскую область все вражеские цели были уничтожены силами ПВО. В результате падения обломков повреждено дорожное покрытие и произошло возгорание травы.

Всю ночь россия атаковала Киевскую область с помощью беспилотников. Тревога продолжалась почти 7 часов. Обошлось без попаданий и пострадавших. В результате падения обломков БПЛА повреждено дорожное полотно, также горела трава, сообщил во вторник глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.  Пострадавших среди населения нет

- рассказал Кравченко в Facebook.

По его словам, в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.

В другом районе обломки дрона повредили дорожное полотно вблизи населенного пункта.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки, добавил Кравченко. 

Ночная атака рф: в Киеве возросло количество пострадавших, в Кривом Роге завершены спасательные работы29 октября 2024, 06:55 • 6333 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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