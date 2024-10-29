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Атака дронів на Київщину: що пошкодили уламки збитих БПЛА

Київ • УНН

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Протягом 7-годинної атаки російських дронів на Київську область всі ворожі цілі було знищено силами ППО. Внаслідок падіння уламків пошкоджено дорожнє покриття та сталося займання трави.

Атака дронів на Київщину: що пошкодили уламки збитих БПЛА

Всю ніч росія атакувала Київщину за допомогою безпілотників . Тривога тривала майже 7 годин. Обійшлося без влучань та постраждалих. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено дорожнє полотно, також горіла трава, повідомив у вівторок очільник ОВА Руслан Кравченко, передає УНН

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.  Постраждалих серед населення немає

- розповів Кравченко у Facebook.

За його словами, в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа ліквідована.

В іншому районі уламки дрона пошкодили дорожнє полотно поблизу населеного пункту.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки, додав Кравченко. 

Нічна атака рф: у Києві зросла кількість постраждалих, у Кривому Розі завершені рятувальні роботи29.10.24, 08:55 • 35115 переглядiв

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