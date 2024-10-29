Атака дронів на Київщину: що пошкодили уламки збитих БПЛА
Київ • УНН
Протягом 7-годинної атаки російських дронів на Київську область всі ворожі цілі було знищено силами ППО. Внаслідок падіння уламків пошкоджено дорожнє покриття та сталося займання трави.
Всю ніч росія атакувала Київщину за допомогою безпілотників . Тривога тривала майже 7 годин. Обійшлося без влучань та постраждалих. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено дорожнє полотно, також горіла трава, повідомив у вівторок очільник ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає
За його словами, в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа ліквідована.
В іншому районі уламки дрона пошкодили дорожнє полотно поблизу населеного пункту.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки, додав Кравченко.
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