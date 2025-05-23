Астрономы обнаружили галактику, похожую по форме на Млечный Путь, но значительно более массивную

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив
14:43 • 44490 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

14:05 • 45096 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 45902 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 61286 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 56678 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 49313 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 49418 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Эксклюзив
23 мая, 08:36 • 46313 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

23 мая, 07:04 • 160480 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 06:30 • 67119 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
44%
747мм
Популярные новости

В Норвегии 135-метровый грузовой корабль бросил якорь во дворе у мужчины

23 мая, 08:37 • 46836 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

23 мая, 09:25 • 106661 просмотра

Избиение ветерана во Львовской области: 103-я бригада ТрО требует наказания для нападавших

23 мая, 10:16 • 30054 просмотра

Трамп угрожает Apple пошлиной в 25%, если iPhone не будут производить в США

23 мая, 12:05 • 99769 просмотра

Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

14:47 • 17439 просмотра
публикации

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

14:43 • 44490 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 160480 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 256159 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 336243 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 324366 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Рустем Умєров

Александр Стабб

Олег Кипер

Рефат Чубаров

Актуальные места

Турция

Киев

Стамбул

Европа

Одесса

Реклама
УНН Lite

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

18:15 • 754 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

17:58 • 1620 просмотра

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

15:23 • 14679 просмотра

Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

14:47 • 17564 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

23 мая, 09:25 • 106784 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Facebook

ТикТок

Астрономы обнаружили галактику, похожую по форме на Млечный Путь, но значительно более массивную

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Обнаружена галактика J0107a, существовавшая 11,1 млрд лет назад. Она в 10 раз массивнее Млечного Пути и имеет бар, но образовалась без слияния с другими галактиками.

Астрономы обнаружили галактику, похожую по форме на Млечный Путь, но значительно более массивную

Астрономы обнаружили галактику, датируемую более ранней эпохой в истории Вселенной, которая удивительным образом имеет форму Млечного Пути - спиральную структуру с прямой полосой звезд и газа, проходящей через ее центр, - но гораздо более массивную, что дает новое понимание формирования галактик. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эта далекая галактика, названная J0107a, наблюдалась в том виде, в котором она существовала 11,1 миллиарда лет назад, когда Вселенной была примерно пятая часть от ее нынешнего возраста. Исследователи использовали данные с радиотелескопа ALMA в Чили и космического телескопа Джеймса Вебба NASA.

Они установили, что масса галактики, включая звезды и газ, превышала массу Млечного Пути более чем в 10 раз, а звездообразование происходило со скоростью примерно в 300 раз выше современной. Однако J0107a была более компактной, чем Млечный Путь.

"Это - монстр среди галактик, с высоким уровнем звездообразования и большим количеством газа - значительно большим, чем у современных галактик", - сказал астроном Шуо Хуанг из Национальной астрономической обсерватории Японии.

"Это открытие, - добавил соавтор исследования Тошики Саито из Университета Сидзуока в Японии, - ставит важный вопрос: как могла образоваться такая массивная галактика в такой ранней Вселенной?"

Телескоп Джеймса Вебба обнаружил скрытые галактики в протокластере Spiderweb04.12.24, 16:39 • 16931 просмотр

В то время как некоторые галактики со схожими темпами звездообразования существуют и сегодня, почти все они - это результат слияния или столкновения галактик. Однако J0107a не демонстрирует никаких признаков таких процессов.

У J0107a и Млечного Пути есть общие черты.

Они одинаково огромны и имеют схожую баровую структуру. Но у Млечного Пути было достаточно времени для формирования своей структуры, тогда как у J0107a - нет

- отметил Саито.

В первые миллиарды лет после Большого взрыва (13,8 млрд лет назад) галактики были более турбулентными и содержали больше газа, что способствовало экстремальным вспышкам звездообразования. Организованные структуры, как-от баровые спирали, которые распространены сейчас, тогда были редкими.

По сравнению с другими 'монстрами' среди галактик ранней Вселенной, форма которых обычно искривлена или нерегулярна, J0107a выглядит удивительно похожей на современные спиральные галактики

- сказал Хуанг.

"Это может потребовать пересмотра теорий формирования галактических структур", - добавил он.

Телескоп Джеймса Вебба, который заглядывает на большие расстояния в прошлое Вселенной, уже показал, что спиральные галактики возникли раньше, чем считалось. J0107a сейчас является одним из самых древних известных примеров спиральной галактики с перемычкой.

Перемычка в J0107a имеет длину около 50 000 световых лет, сказал Хуанг. (Один световой год - это примерно 9,5 триллиона км).

"Телескоп Вебба интенсивно исследует морфологию массивных галактик в ранней Вселенной. Но их динамика все еще остается плохо изученной", - отметил Саито.

Невероятное зрелище: космический телескоп "Хаббл" сделал снимки спиральной галактики31.03.25, 16:38 • 125152 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Reuters
Чили
NASA
Япония
Brent
$64.75
Bitcoin
$109,445.10
S&P 500
$5,820.80
Tesla
$342.14
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,363.10
Ethereum
$2,577.88