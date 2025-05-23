Астрономы обнаружили галактику, похожую по форме на Млечный Путь, но значительно более массивную

Астрономы обнаружили галактику, датируемую более ранней эпохой в истории Вселенной, которая удивительным образом имеет форму Млечного Пути - спиральную структуру с прямой полосой звезд и газа, проходящей через ее центр, - но гораздо более массивную, что дает новое понимание формирования галактик. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эта далекая галактика, названная J0107a, наблюдалась в том виде, в котором она существовала 11,1 миллиарда лет назад, когда Вселенной была примерно пятая часть от ее нынешнего возраста. Исследователи использовали данные с радиотелескопа ALMA в Чили и космического телескопа Джеймса Вебба NASA.

Они установили, что масса галактики, включая звезды и газ, превышала массу Млечного Пути более чем в 10 раз, а звездообразование происходило со скоростью примерно в 300 раз выше современной. Однако J0107a была более компактной, чем Млечный Путь.

"Это - монстр среди галактик, с высоким уровнем звездообразования и большим количеством газа - значительно большим, чем у современных галактик", - сказал астроном Шуо Хуанг из Национальной астрономической обсерватории Японии.

"Это открытие, - добавил соавтор исследования Тошики Саито из Университета Сидзуока в Японии, - ставит важный вопрос: как могла образоваться такая массивная галактика в такой ранней Вселенной?"

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В то время как некоторые галактики со схожими темпами звездообразования существуют и сегодня, почти все они - это результат слияния или столкновения галактик. Однако J0107a не демонстрирует никаких признаков таких процессов.

У J0107a и Млечного Пути есть общие черты.

Они одинаково огромны и имеют схожую баровую структуру. Но у Млечного Пути было достаточно времени для формирования своей структуры, тогда как у J0107a - нет - отметил Саито.

В первые миллиарды лет после Большого взрыва (13,8 млрд лет назад) галактики были более турбулентными и содержали больше газа, что способствовало экстремальным вспышкам звездообразования. Организованные структуры, как-от баровые спирали, которые распространены сейчас, тогда были редкими.

По сравнению с другими 'монстрами' среди галактик ранней Вселенной, форма которых обычно искривлена или нерегулярна, J0107a выглядит удивительно похожей на современные спиральные галактики - сказал Хуанг.

"Это может потребовать пересмотра теорий формирования галактических структур", - добавил он.

Телескоп Джеймса Вебба, который заглядывает на большие расстояния в прошлое Вселенной, уже показал, что спиральные галактики возникли раньше, чем считалось. J0107a сейчас является одним из самых древних известных примеров спиральной галактики с перемычкой.

Перемычка в J0107a имеет длину около 50 000 световых лет, сказал Хуанг. (Один световой год - это примерно 9,5 триллиона км).

"Телескоп Вебба интенсивно исследует морфологию массивных галактик в ранней Вселенной. Но их динамика все еще остается плохо изученной", - отметил Саито.

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