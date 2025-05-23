Астрономи виявили галактику, схожу за формою на Чумацький Шлях, але значно масивнішу

Астрономи виявили галактику, що датується більш ранньою епохою в історії Всесвіту, яка дивним чином має форму Чумацького Шляху - спіральну структуру з прямою смугою зірок і газу, що проходить через її центр, - але набагато масивнішу, що дає нове розуміння формування галактик. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ця далека галактика, названа J0107a, спостерігалась у тому вигляді, в якому вона існувала 11,1 мільярда років тому, коли Всесвіту було приблизно п’ята частина від його нинішнього віку. Дослідники використовували дані з радіотелескопу ALMA в Чилі та космічного телескопа Джеймса Вебба NASA.

Вони встановили, що маса галактики, включаючи зірки та газ, перевищувала масу Чумацького Шляху більш ніж у 10 разів, а зореутворення відбувалося зі швидкістю приблизно у 300 разів вищою за сучасну. Проте J0107a була більш компактною, ніж Чумацький Шлях.

"Це - монстр серед галактик, з високим рівнем зореутворення та великою кількістю газу - значно більшою, ніж у сучасних галактик", - сказав астроном Шуо Хуанг з Національної астрономічної обсерваторії Японії.

"Це відкриття, - додав співавтор дослідження Тошікі Саїто з Університету Шідзуока в Японії, - ставить важливе питання: як могла утворитися така масивна галактика в такому ранньому Всесвіті?"

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У той час як деякі галактики зі схожими темпами зореутворення існують і сьогодні, майже всі вони - це результат злиття або зіткнення галактик. Проте J0107a не демонструє жодних ознак таких процесів.

У J0107a та Чумацького Шляху є спільні риси.

Вони однаково величезні та мають схожу баровану структуру. Але Чумацький Шлях мав достатньо часу для формування своєї структури, тоді як J0107a - ні - зазначив Саїто.

У перші мільярди років після Великого вибуху (13,8 млрд років тому) галактики були більш турбулентними та містили більше газу, що сприяло екстремальним спалахам зореутворення. Організовані структури, як-от баровані спіралі, які поширені зараз, тоді були рідкісними.

Порівняно з іншими 'монстрами' серед галактик раннього Всесвіту, форма яких зазвичай викривлена або нерегулярна, J0107a виглядає дивовижно схожою на сучасні спіральні галактики - сказав Хуанг.

"Це може вимагати перегляду теорій формування галактичних структур", - додав він.

Телескоп Джеймса Вебба, який заглядає на великі відстані у минуле Всесвіту, вже показав, що спіральні галактики виникли раніше, ніж вважалося. J0107a зараз є одним із найдавніших відомих прикладів спіральної галактики з перемичкою.

Перемичка в J0107a має довжину близько 50 000 світлових років, сказав Хуанг. (Один світловий рік - це приблизно 9,5 трильйона км).

"Телескоп Вебба інтенсивно досліджує морфологію масивних галактик у ранньому Всесвіті. Але їхня динаміка все ще залишається погано вивченою", - зазначив Саїто.

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