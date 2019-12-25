Астролог назвала знаки Зодиака, которым повезет в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Удача будет сопутствовать людям, рожденным под знаками Козерога, Тельца и Девы. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии доктор, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.
“В 2020 году Юпитер будет особо благоприятствовать всем людям, рожденным под земными знаками Зодиака, — Козерогам, Тельцам и Девам”, — отметила астролог.
По ее словам, чтобы привлечь удачу, людям, рожденным под этими знаками, нужно в течение года быть особо активными и предприимчивыми в своей профессиональной деятельности.
При этом она добавила, что также, благодаря Юпитеру, могут появиться новые благоприятные возможности в карьере у Скорпионов и Рыб.
Добавим, успеха в течение следующего года добьются целеустремленные и ответственные люди.
Стоит отметить, что в период с 1 января и до старого Нового года начинать важные дела не рекомендуется, поскольку они могут иметь сложную судьбу. А все важные дела уходящего года надо было завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.