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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 26658 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 117931 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 123705 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 121991 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 143371 просмотра

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Астролог назвала знаки Зодиака, которым повезет в следующем году

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Удача будет сопутствовать людям, рожденным под знаками Козерога, Тельца и Девы. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии доктор, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.

“В 2020 году Юпитер будет особо благоприятствовать всем людям, рожденным под земными знаками Зодиака, — Козерогам, Тельцам и Девам”, — отметила астролог.

По ее словам, чтобы привлечь удачу, людям, рожденным под этими знаками, нужно в течение года быть особо активными и предприимчивыми в своей профессиональной деятельности.

При этом она добавила, что также, благодаря Юпитеру, могут появиться новые благоприятные возможности в карьере у Скорпионов и Рыб.

Добавим, успеха в течение следующего года добьются целеустремленные и ответственные люди.

Стоит отметить, что в период с 1 января и до старого Нового года начинать важные дела не рекомендуется, поскольку они могут иметь сложную судьбу. А все важные дела уходящего года надо было завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.

Украинские Национальные Новости

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