У наступному році успіх прийде до цілеспрямованих і відповідальних людей - астролог
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Успіху протягом наступного року досягнуть цілеспрямовані і відповідальні люди. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології доктор, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.
“Успіху протягом року будуть досягати тільки цілеспрямовані і відповідальні люди. Всім людям необхідно сконцентруватися на поставлених завданнях і нести відповідальність за кожну свою думку і слово”, — зазначила астролог.
При цьому вона додала, що особливістю наступного року є проходження Юпітера — найбільшої планети сонячної системи — по знаку Козеріг. Її називають планетою щастя, успіху, а також “зіркою королів”.
Нагадаємо, всі важливі справи, що минає слід завершити до 21 грудня, оскільки вже з 22 грудня і до кінця поточного року буде несприятливий період.